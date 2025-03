Chuva volta a atingir a cidade neste domingo (09)

A chuva retornará neste domingo (09), de acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). O céu permanecerá claro na sexta-feira e no sábado, e a temperatura máxima poderá atingir 29°C.

Nesta sexta-feira, 07 de março, a temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 26°C, com rajadas de vento de até 34 km/h. A umidade relativa do ar está entre 64% e 97%.

No sábado, 08 de março, as temperaturas subirão, com mínima de 19°C e máxima de 28°C. A umidade variará entre 47% e 96%, enquanto os ventos diminuirão para 28 km/h.

No domingo, 09 de março, a chuva voltará com 93% de probabilidade de ocorrência e precipitação acumulada de 2,8 mm. A temperatura mínima permanecerá em 19°C, enquanto a máxima aumentará para 29°C. A umidade relativa do ar ficará entre 50% e 99%, e os ventos se intensificarão, chegando a 42 km/h.