Chuva volta a dar às caras nesta sexta-feira, mas não permanecerá no final de semana

Apesar da chuva que irá atingir o município de Araucária nessa sexta-feira, 10 de novembro, de acordo com o SIMEPAR, no sábado e domingo as temperaturas irão aumentar e não terá sinal de chuva.

Com a probabilidade de ocorrência de 79%, a precipitação acumulada da chuva é de 1.8 mm. Além disso, o tempo dessa sexta-feira será parcialmente nublado e com pancadas de chuva. A mínima atinge 16°C e a máxima é de 27°C, com as rajadas de vento chegando a 40 km/h.

No sábado (11/11) as nuvens vão embora e o céu ficará totalmente claro. Sem nenhum sinal da chuva, a ventania poderá atingir 49 km/h. Enquanto a mínima vai para 18°C e a máxima para 31°C.

No domingo (12/11), apesar de algumas nuvens no céu, a temperatura irá aumentar novamente, com a mínima chegando a 19°C e a máxima em 33°C. Os ventos caem para 29 km/h.