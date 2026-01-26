De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a chuva voltará a cair na cidade a partir desta quarta-feira (28).

Nesta segunda-feira, 26 de janeiro, a temperatura mínima é de 16°C e a máxima de 26°C, com as rajadas de vento atingindo 30 km/h. A umidade está oscilando entre 56% e 99%.

Na terça-feira, 27 de janeiro, o céu ficará com poucas nuvens e a umidade estará por volta de 59% e 97%, com a ventania caindo para 23 km/h. A temperatura mínima será de 17°C e a máxima de 27°C.

A probabilidade de ocorrência de chuva será de 80%, na quarta-feira, 28 de janeiro, e a precipitação acumulada atingirá 2.6mm. A temperatura mínima será de 18°C e a máxima permanecerá a mesma. As rajadas de vento vão chegar a 25 km/h, com umidade entre 60% e 98%.

Na quinta-feira, 29 de janeiro, ainda terá previsão de chuva, com a probabilidade de 97% e a precipitação acumulada de 9.7mm. A temperatura mínima continuará sendo de 18°C, enquanto a máxima irá para 26°C, com a umidade oscilando entre 64% e 99%. A ventania aumentará drasticamente para 44 km/h.