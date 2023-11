Chuva voltará nesta terça, mas as temperaturas escaldantes permanecem

Quem queria aproveitar bem o final de semana, se deu bem. Já quem não conseguiu, terá que esperar mais um pouco, isso porque a previsão do tempo, de acordo com o SIMEPAR, marca chuva para os próximos dias.

Essa segunda-feira (13/11) ainda está quente, com a mínima de 18°C e a máxima de 31°C. O céu está claro, e sem nenhuma nuvem, com as rajadas de vento chegando a 53 km/h.

Na terça-feira (14) o tempo ficará parcialmente nublado e com pancadas de chuva. Com a probabilidade de ocorrência de 98%, a precipitação acumulada ficará em 11.8 mm.

Entretanto, a temperatura permanecerá quente, com a mínima de 20°C e a máxima de 31°C. Os ventos podem atingir 61 km/h.

Porém a partir desta quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República, a temperatura começará a cair. A mínima será de 19°C e a máxima de 28°C, com a ventania caindo para 42 km/h. A probabilidade de ocorrência de chuva será de 98%, com a precipitação acumulada de 21.4 mm.

Na quinta-feira (16) a chuva dará uma trégua, mas o céu ficará nublado. A mínima será de 20°C e a máxima permanece em 28°C, com as rajadas indo para 45 km/h.

Foto: Marco Charneski