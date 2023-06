Chuvarada deixa rua do Campina das Pedras intransitável e Prefeitura executa serviço emergencial

A rua Alberto Bubniak, na área rural de Campina das Pedras, virou um “rio de lama” por conta das chuvas que caíram sobre a região. Segundo moradores que entraram em contato com o Jornal O Popular, nos últimos dias a via ficou praticamente intransitável. “Nessa rua passa o transporte público e a via é utilizada como acesso ao Colégio Joana Gurski, porém não está dando pra passar. As crianças estão em semana de provas e muitas não estão conseguindo nem ir para a escola”, lamentou uma mãe.

Sobre a situação da rua, a Secretaria Municipal de Obras Públicas informou que na manhã desta quinta-feira (15), enviou uma equipe de manutenção até o local com uma máquina para melhorar a condição de trafegabilidade da via. O trecho recebeu material para melhorar a passagem e, assim que o clima melhorar, a SMOP afirmou que as equipes deverão concluir a manutenção.

Ainda de acordo com a secretaria, há um projeto em desenvolvimento que prevê melhorias na rua Alberto Bubniak, mas ainda não é possível confirmar mais detalhes.