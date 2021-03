Chuvarada desta terça-feira provoca estragos e alagamentos em Araucária

Compartilhe esta notícia:

Foto: divulgação

Eram por volta das 16h30 desta terça-feira, 2 de março, quando o dia virou noite em Araucária. Além da escuridão, trovões, relâmpagos e uma grande incidência de raios deixou a população em alerta. Era o aviso dos céus, de que muita água estava por vir. Pouco depois das 17 horas, a chuvarada veio, e com força total. Bastaram alguns minutos para que ruas, praças e parques ficassem alagados devido ao grande volume de água.

Alguns bairros sofreram fortes consequências, com vias alagadas e a água invadindo as casas. No jardim Israelense, bairro Capela Velha, moradores fizeram vários vídeos mostrando a situação caótica dos alagamentos e das casas invadidas pela água. Na rua Maritaca, ainda no Capela Velha, um morador teve sua casa completamente invadida pelo barro. “A empresa que está fazendo o asfalto deixou saibro e terra na rua, a chuvarada veio e levou tudo para dentro da minha casa. Esta não foi a primeira vez que isso aconteceu. Na outra ocasião tive que contratar um caminhão para retirar o material, mas dessa vez não deu tempo. Tudo que eu tinha foi praticamente destruído pela lama”, lamentou.

Situação dramática também foi registrada na rua Jorge Saad, no jardim Monalisa, onde a rua, que ainda não é asfaltada, se transformou num mar de lama, e o barro invadiu muitas casas. A Defesa Civil de Araucária disse que recebeu inúmeros pedidos de ajuda e ainda está atendendo às solicitações. Os bairros mais afetados, segundo os primeiros registros, foram o Capela Velha e o Tropical. Ainda conforme a Defesa Civil, duas pessoas estão desalojadas e não tem condições de retornar para suas casas, pois perderam tudo. Até o momento, aproximadamente 40 pessoas foram afetadas pela enxurrada. O Corpo de Bombeiros também está atendendo a ocorrência.

Foto:divulgação

Texto: Maurenn Bernardo