Chuvas de setembro favorecem abastecimento de água em todo o Paraná

Em todas as regiões do Paraná, as chuvas de setembro registraram índices superiores à média pluviométrica para o mês registradas desde 1998, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O resultado contribui para a regularidade no abastecimento de água em todo o Estado.

Na região da Capital, as chuvas de setembro foram de 174 milímetros, acima da média de 125 mm, favorecendo as barragens do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC). As barragens estão com nível médio acima de 95%, retornando ao patamar histórico de antes do período de estiagem.

Nesta terça-feira (4), o nível do SAIC chegou a 96,11%, sendo que as barragens do Iraí, Piraquara I e Piraquara II estão com 100% e a do Passaúna, com 87,9%. Esses volumes abastecem com normalidade a população da Região Metropolitana e deixam cada vez mais distante a alternativa de rodízio no fornecimento de água, medida adotada em 2020 e 2021, para fazer frente a escassez severa que afetou o Paraná. No acumulado deste ano, as chuvas em Curitiba registraram 1.156,4 mm, acima da média de 952,8 mm.

Apesar dos bons números, a Sanepar reforça que o uso da água deve ser racional, sem desperdícios.