A Copel confirmou neste sábado que está com equipes mobilizadas em diversas regiões do Paraná para restabelecer o fornecimento de energia após o forte temporal com ventos intensos que atingiu o estado entre sexta-feira e sábado. Em Araucária, moradores também sentiram os efeitos do mau tempo, e equipes da companhia atuam na recuperação de estruturas danificadas e no atendimento às ocorrências locais. Entre os bairros da cidade com registro de falta de energia estão o Costeira, Tindiquera e Sabiá.

Segundo a Copel, o temporal provocou danos significativos na rede elétrica em várias regiões do Paraná, sendo as mais afetadas o Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste. Em muitos pontos, o trabalho necessário é de reconstrução da rede, devido ao nível dos estragos.

No Estado, foram registradas 4,8 mil ocorrências relacionadas à falta de energia para atendimento das equipes de eletricistas. A maior concentração de casos está no Norte do Paraná, com 1,4 mil ocorrências, seguida das regiões Oeste (1 mil), Sudoeste (839) e Noroeste (731). Na manhã deste sábado (8), 176,7 mil clientes permaneciam sem energia em todo o Paraná.

Embora Araucária não esteja entre os locais com maior número de registros, a cidade enfrenta interrupções pontuais e conta com equipes dedicadas à recomposição do sistema elétrico

De acordo com o Simepar, os ventos associados à tempestade foram extremamente intensos e, em algumas localidades, podem ter alcançado até 250 km/h. Outros municípios também registraram rajadas expressivas, como Dois Vizinhos (82,4 km/h), Candói (73,1 km/h), Guarapuava, no distrito de Entre Rios (52,9 km/h), e Londrina, na região do aeroporto (92,6 km/h).