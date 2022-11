Chuvas fortes que atingiram o litoral do Paraná e a RMC também provocaram estragos em Araucária

As fortes chuvas que nas últimas 24 horas atingiram cidades do Paraná, principalmente do litoral e da região metropolitana de Curitiba, também provocaram estragos em Araucária. Segundo a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, nesta segunda e terça-feira (28 e 29/11) teve queda de um muro de arrimo e vistoria em uma edificação no bairro Campina da Barra e foram registradas quedas de árvores na área urbana e de dois postes da Copel na área rural, situações que foram atendidas pela Guarda Municipal. No bairro Capela Velha houve pontos de alagamentos e inundações.

De acordo com a estação Pluviométrica do Cemaden, em apenas 24 horas, registrou-se um acumulado de chuva de 99mm. A Defesa Civil informou ainda que até o momento não há registros de feridos, desabrigados e desalojados, porém continua monitorando as ocorrências para eventual intervenção e acionamento dos órgãos competentes.

Em caso de solicitações emergenciais a população poderá entrar em contato com a central 153 da Guarda Municipal, pelo fone 199 ou no fone administrativo 3614 – 7570. Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193 — Resgate e Salvamento) e pela Copel (falta de luz, queda de árvore em rede elétrica).