Os termômetros iniciam a semana marcando mínimas de 14ºC e máximas de 24ºC durante um dia nublado, mas com baixa probabilidade de chuvas. Na terça-feira (18), o dia amanhece com 15ºC e atinge a máxima de 18ºC. Na quarta, a mínima é 16ºC, mas alcança os 25ºC no decorrer do dia, apesar do temporal previsto com mais de 60% de chance de chuva, assim como na terça.