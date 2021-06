Chuvas só voltam ao município no domingo, 6. Confira a previsão

Foto: Marco Charneski

O feriado de Corpus Christi celebrado nesta quinta-feira, 3 de junho, seguirá com sol tímido e tempo seco em Araucária. Segundo a previsão do Instituto Simepar, a chuva só voltará a dar as caras por aqui no domingo. Sendo assim, o sol vai predominar e aquecer os araucarienses durante todo o final de semana.

Apesar do tempo fechado, não há probabilidade de chuvas para hoje, 3. A máxima fica na casa dos 23°C. A sexta-feira, 4, promete ser ensolarada no município. Mínima de 14°C e máxima de 23°C.

No sábado, 5, o clima continuará agradável. Com céu claro, a máxima chegará aos 24°C, sem nenhuma chance de chuva. Parcialmente nublado, o domingo, 6, começará a mudar o tempo na região. Mesmo com máxima de 20°C, pancadas de chuvas poderão surgir no começo da tarde, baixando os termômetros.