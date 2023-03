Cia de Teatro Senhores Furtados terá espetáculo na Mostra Fringe do Festival de Teatro de Curitiba

Após três edições sem acontecer por conta da pandemia, a Mostra Fringe retorna este ano no Festival de Teatro de Curitiba. nas últimas três edições do Festival de Curitiba, com mais de 280 espetáculos. Entre eles está a o drama “O Dia que Nunca Acaba”, da Cia de Teatro Senhores Furtados, de Araucária.

Com texto e direção de Jester Furtado, o espetáculo faz menção ao dia 14 de maio de 1988, um dia depois da abolição da escravatura. Ao todo serão quatro apresentações durante o Fringe: dia 29/03, às 16h, na Praça Generoso Marques; dia 30/03, às 10h, no Bebedouro do Largo da Ordem; 31/03, às 16h, na Praça Rui Barbosa; e 01/04, às 10h, no Cavalo Babão (Largo da Ordem). A classificação é livre e a duração da peça é de 30 minutos.

