A Cia do Chopp nasceu de uma combinação entre paixão pela cerveja artesanal e a vontade de empreender. Daniel, que na época trabalhava em uma loja de móveis, buscava uma renda extra nos fins de semana. Seu tio, que era estudante de Produção Cervejeira, produzia cervejas artesanais em casa apenas como hobby, para consumo próprio e entre amigos.

A ideia de transformar o gosto pela cerveja em negócio surgiu quando Daniel teve dificuldade para encontrar uma chopeira disponível para um evento no fim de ano, período de alta demanda. Ele convidou seu tio para abrir uma distribuidora e, assim, começou a trajetória da Cia do Chopp, com foco no delivery para churrascos, aniversários, casamentos e grandes eventos.

Nos primeiros meses, a empresa fechou parceria com uma das maiores cervejarias da Região Metropolitana de Curitiba e passou a atender a cidade e arredores. “Sempre tivemos a preocupação de entregar um chopp fresco e equipamentos higienizados. Isso fez com que conquistássemos a confiança dos clientes e nos tornássemos uma referência para eles”, afirma Daniel.

Hoje, além de trabalhar como distribuidora de várias marcas da região, a Cia do Chopp se prepara para lançar sua própria marca, fruto de uma parceria com uma fábrica local. A produção já está alinhada, restando apenas a liberação dos órgãos fiscalizadores para que a novidade chegue ao mercado.

A celebração pelos três anos de funcionamento reuniu amigos, familiares e clientes. “Esses 3 anos representam a concretização de um grande sonho. Desde o primeiro dia, acreditei que daria certo. Cada conquista, cada cliente satisfeito e cada evento realizado confirmam que estamos no caminho certo. A Cia do Chopp nasceu para fazer parte de momentos felizes e é com essa essência que seguimos, prontos para escrever os próximos capítulos dessa história, sempre buscando melhorar”, conta Daniel.

Entre as novidades anunciadas, está a previsão de inauguração do primeiro espaço físico da empresa. O local será um ponto de encontro para receber clientes e oferecer degustação para noivos, empresas e organizadores de eventos. “Vai ser um espaço para confraternizar, conversar e fazer negócio. Nosso objetivo é que o cliente se sinta em casa, com um bom chopp na mão”, explica o proprietário.

“O que começou como uma atividade de fim de semana se transformou no sustento da família” segundo Daniel e ainda há muito por vir: “Temos orgulho do que construímos até aqui e estamos animados para o futuro. Acredito que, para nossos clientes, a Cia do Chopp já é sinônimo de qualidade, e queremos continuar merecendo essa confiança.”

Serviço

Para contratar os serviços da Cia do Chopp e acompanhar as novidades, siga eles no Instagram @ciadochoppcwb ou entre em contato através do WhatsApp (41) 99912-4671 e (41) 99524-4338.

Edição n.º 1478.