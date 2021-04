Ciclista araucariense pedala mais de 1.500 km em apenas 26 dias

Danielly começou a pedalar a pouco mais de um ano e já vem conquistando excelentes resultados. Foto: divulgação

Para a ciclista Danielly de Lara Guidelli, 39 anos, moradora do bairro Capela Velha, duvidar da sua própria capacidade física talvez tenha sido o combustível que faltava para cumprir com sucesso, um desafio que lhe foi proposto. A integrante do grupo Alfa Speed foi campeã do Challenge 2021, evento organizado pelo Grupo Esportivo 1KMA+ & Aventuras Esportes pedagógicos, sob coordenação do professor Cesar. No formato “desafio virtual”, o atleta tinha que percorrer uma das quilometragens definidas pela organização, no trajeto por ele escolhido, no período de 1º a 31 de março de 2021.

“Quando fui convidada a participar deste desafio, achei que não ia conseguir, porque não sou nenhuma criança, tenho casa, filhos, e comecei no ciclismo há pouco tempo, em março do ano passado, durante a pandemia. Por isso tudo acreditei que não seria nada fácil, ainda assim, aceitei. Fiz 700km em duas semanas, e não desisti, resolvi ir até o final do mês. Em 26 dias, percorri 1.557km de bike e mais 100 km correndo. Me superei”, brinca a ciclista.

A quilometragem percorrida por Danielly foi contabilizada pelo Strava, um dos aplicativos disponibilizados pela equipe de organização para acompanhar os resultados dos participantes. A escolha do percurso e a categoria foram escolhidas no momento da inscrição. A araucariense competiu na categoria “Pedale na distância”, com percurso previsto de 700km. “Me empolguei e mais do que dobrei o total. Teve dias que pedalava 100km, em outros 70km, e quando percebi havia superado minha própria meta, em um tempo menor do que o estabelecido pelo desafio”, comemora a ciclista.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1257 – 15/04/2021