Ciclista Leandro Silva foi um dos destaques no 18º Desafio do Rio Rastro

O atleta araucariense Leandro Silva foi um dos destaques no 18º Desafio do Rio Rastro, que aconteceu no domingo (29/10), ele foi campeão na categoria e ficou em 4º lugar geral.

A prova reuniu mais de 650 ciclistas, de 11 estados brasileiros, sendo eles Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Distrito Federal.

“Venci mais esta prova, em uma das serras mais lindas e desafiadoras. Fiquei feliz por conseguir estar entre os primeiros colocados e agradeço a Deus e a todos que sempre me apoiam”, disse o atleta.

A prova, organizada pela Federação Paranaense de Ciclismo, contou com mais de 24 km de estrada, com 1400 metros de altimetria, um trajeto de tirar o fôlego dos participantes. “Conquistar esse título não foi fácil, acho que me superei mais uma vez”, completou o atleta.

