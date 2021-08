Ciclistas da Archelau Team faturaram 6 troféus no Desafio Campo Largo

As mulheres dominaram o pódio no Desafio de Bike de Campo Largo. Foto: divulgação

Um ouro, três pratas e dois bronzes foi o saldo de medalhas e troféus conquistados pelos ciclistas do grupo Archelau Team no domingo, 1º de julho, no 13º Super Desafio Mountain Bike Maratona, realizado na cidade de Campo Largo. A equipe participou com um total de 27 atletas, sendo 19 na categoria masculino e 8 no feminino.

As mulheres da equipe dominaram o pódio. Amanda Curvelo ficou em 1° lugar na categoria Light Master 30/39, Andrea Toledo em 2° lugar na Light Master 40/49, Ana Paula Oliveira 2° Lugar na Sport 40/49, Raquel C. Martins em 2°Lugar na Light Master 50/59, Melissa Palmas em 3° Lugar Light Open e Simone Palmas em 3° Lugar na Light 40/49.

O desafio contou com quilometragens diferentes, de acordo com a categoria, sendo 23km no Light, 45km no Sport e 80km no Pró. “Esse desafio acontece todo ano, em Campo Largo, mas foi o primeiro evento oficial que a Archelau Team participou com uma das maiores equipes do evento”, disseram os responsáveis pelo grupo.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1273 – 05/08/2021