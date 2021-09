Ciclistas mandaram bem no 2º Mountain Bike da Independência

Daniel Lucas, da Alfa Speed, ficou em 3º na categoria Sport Sub 30

Atletas da equipe Cicles Archelau conquistaram vários pódios

Ciclistas das equipes araucarienses Alfa Speed e Cicles Archelau se destacaram no 2º Mountain Bike da Independência, realizado no feriado de terça-feira, 7 de setembro, na Serra do Bugre, em Balsa Nova. Eles conquistaram vários pódios e representaram bem o Município na competição. Daniel Lucas, da Alfa Speed ficou em 3º lugar na categoria Sport Sub 30.

Pela equipe Archelau,os vencedores foram: Melissa Palmas, 1º lugar na categoria Sport Feminino Sub 30; Simone Palmas (mãe da Melissa) foi 1º no Sport Feminino Master 40-49 anos; Juliano Mozart de Paula 1º Sport Sub 30; Ana Paula Oliveira 2º Pro Feminino Master 40-49 anos; Amanda Curvello 2º Pro Feminino Master 30-39 anos; Paulo Marcelo Roters 4º Sport Sub 30; Cesar Possa Nunes 4º Sport Master 40-44 anos e Raquel Cordeiro Martins 5º Sport Feminino 50-59 anos.

A prova foi realizada em um dos percursos mais elogiados do Campeonato Metropolitano de MTB, e contou com a participação de centenas de atletas, entre eles vários campeões da modalidade.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021