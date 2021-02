Ciclistas topam com “miguelitos” em estradas rurais

Compartilhe esta notícia

Miguelitos nas estradas preocupam ciclistas. Foto: divulgação

Cada vez mais ciclistas estão preferindo pedalar nas estradas rurais do que pedalar na área urbana, onde muitas vezes não encontram ciclovias de grandes extensões, e ainda são obrigados a disputar espaço com pedestres e veículos. Nos finais de semana, tem sido comum encontrar grandes grupos pedalando pela área rural. Eles já começam a fazer parte da paisagem pitoresca de alguns lugares. Parece um cenário perfeito, onde a natureza, o esporte e a amizade andam juntos. Mas nem sempre tem sido assim. Em algumas localidades, os ciclistas não são bem vindos pelos moradores.

O Jornal O Popular recebeu queixas de alguns ciclistas, que passaram por uma situação constrangedora na semana passada, após toparem com “miguelitos” (pregos retorcidos usados para furar pneus) quando pedalavam em uma estrada rural na região do Capinzal. Segundo eles, existe a forte suspeita de que alguns moradores, insatisfeitos com a presença deles, estariam colocando os pregos no caminho, com o propósito de furar os pneus das bicicletas e afugentar os ciclistas. “Isso é falta de respeito não apenas com a gente, mas com os motoristas, porque os pregos também furam pneus de carros, se é que eles não sabem”, disse indignado um dos ciclistas.

Outro ciclista comentou que os grupos organizados e conscientes, cuidam da natureza, andam na paz, sem fazer badernas e nem deixar rastros de lixo. “A gente só quer pedalar em um local mais tranquilo, porque na cidade está perigoso devido ao grande movimento de veículos, e sempre optamos em pedalar em grupos, pois esta é justamente a recomendação das polícias para nossa segurança”, lembrou. De fato, a Polícia Militar e a Guarda Municipal estão sempre alertando os ciclistas a pedalarem em grupos, usarem equipamentos de proteção e ficarem sempre atentos.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1248 – 10/02/2021