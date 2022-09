Ciclistas venceram a chuva e o barro durante Circuito de MTB em Contenda

Ciclistas da equipe Alfa Speed participaram do Circuito Mountain Bike – etapa Primavera, que aconteceu no domingo (25/09), em Contenda e conquistaram excelentes resultados. Esta foi a 8ª edição da prova, realizada em 4 etapas: Verão, Outono, Inverno e Primavera, no formato de maratona, nas categorias Light (Iniciante com 20km), Sport (Intermediário 30km) e Pró (Avançado com 50km).



Os percursos passaram por todo tipo de via, como estradas de terra, trilhas, passagem de rio e estradas municipais, além de alguns trechos asfaltados. Na categoria Sport Leandro Silva foi o 1° na categoria 30/34 e 3°geral, Maicon Horbach 3° cat 25/29 e 7° geral, Vagner Rodrigues 4° cat 25/29 e Denis Nunes 2º cat 35/39 e 4º geral. Na categoria PRÓ Luiz Gustavo ficou em 5° na Elite e Luciane Drumond em 1° Elite. E na categoria Light Márcio Castro foi o 14º cat 40/44.



Guerreiros



Atletas da Equipe Super Bike também se mostraram grandes guerreiros e conseguiram concluir o desafio de mountain bike. Eles, que participaram das 4 etapas do Circuito, dessa vez levaram 12 atletas. Tânia Ciulik ficou em 3º lugar na categoria Sport 30/39 anos e os demais não pegaram pódio, porém quase todos ficaram entre os 10 primeiros colocados.



“A prova foi super desafiadora, a chuva não deu trégua, tinha muito barro, o que deixou o trajeto bastante liso. E por conta disso, durante o percurso era comum encontrar pessoas com problemas em suas bikes. O frio também foi desafiador e juntas, todas essas dificuldades abalaram o psicológico dos atletas. Então podemos afirmar que realmente, quem conseguiu concluir a prova, se superou e está de parabéns”, disse Tânia.