Cinco filhotinhos estão sendo doados por família do Jd. Iguaçu

Moradores do bairro Jardim Iguaçu estão doando 5 filhotinhos de cachorro vira-lata, sendo 3 fêmeas e 2 machos.

Os filhotes estão com mais ou menos 1 mês de vida, a moradora relata que não sabe ao certo, porque quando foram encontrados, já estavam um pouco grandes.

“A mãe é de porte pequeno, está bem magra e não é muito sociável. Os filhotes estão saudáveis, já comem comida e bebem água normalmente”, explica a Paloma, moradora que está ajudando os pais a cuidar dos doguinhos.

Ela explica que os cachorrinhos estão atualmente no trabalho do pai dela, que fica em São José dos Pinhais. “Temos 5 cachorros e não daria certo trazer eles para cá. Se aparecer alguém interessado, iremos trazer o filhote no dia que a pessoa vier buscar”.

Paloma também relata que a cachorrinha, mãe dos filhotes, apareceu a pouco tempo no trabalho de seu pai. “Ele começou a alimentá-la sempre que a via, e assim foi arrumando um cantinho para ela. Aparentemente a cachorrinha não possui dono”.

Para quem tiver interessado em adotar um filhotinho, entrar em contato com a Paloma pelo número (41) 99755-3641, ou com a mãe dela pelo número (41) 99638-4178.