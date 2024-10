Ciranda expande seu negócio e promete levar o melhor atendimento ao público infantil

A loja Ciranda está prestes a inaugurar com uma proposta ampliada. O negócio é resultado da fusão entre duas lojas já conhecidas na região: a Charm Kids, da sócia Ana Denig, especializada em vestuários temáticos, e a Ciranda Baby Kids, da sócia Emmanoely Simões, que atendia do RN ao 8.

Agora, com a fusão, a loja passa a oferecer uma maior variedade de produtos, mantendo itens de bebê e expandindo sua linha de vestuário até o tamanho 12. Em um só lugar o cliente encontrará uma linha temática para ocasiões especiais, além de uma coleção incrível de roupas confortáveis e estilosas para bebês e crianças. E, para tornar o Dia das Crianças ainda mais especial, a Ciranda inaugura lançando uma linha exclusiva de Fantasias, perfeitas para deixar a data cheia de diversão e magia!

“Em um mundo onde as telas de celulares, televisões e tablets tomaram o lugar das corridas no parque e das rodas de ciranda, nossa missão é resgatar essa essência lúdica. Queremos proporcionar aos nossos filhos a chance de viver uma infância como a que tivemos: cheia de momentos inesquecíveis, onde a simplicidade e a criatividade são protagonistas.”, afirmaram as sócias Ana e Emmanoely

O novo espaço está localizado no centro da cidade e conta com um espaço mais amplo e melhor estrutura para receber as famílias. A inauguração promete oferecer uma experiência única aos clientes.

“A essência da loja é trazer para os pais lembranças de brincadeiras infantis. E que eles tenham um ambiente agradável para vir com os filhos. O objetivo é fazer com que as crianças se divirtam na loja, para além de um momento de compra, ser um momento de diversão.”, contou as sócias.

Serviço

O novo endereço da loja Ciranda é na rua Prof. Alfredo Parodi, 286, no Centro da cidade. Você pode acompanhar as novidades através das redes sociais @lojaciranda.araucaria ou entrar em contato através do WhatsApp (41) 99907 4348. A inauguração vai acontecer no próximo sábado, 05 de outubro, às 9h.

Edição n.º 1435. Nina Santos.