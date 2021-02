Circuito Brasileiro de Bow Hunter reuniu 44 arqueiros

Compartilhe esta notícia

Arqueiros mostraram suas habilidades durante o Circuito Brasileiro. Foto: divulgação

Mais de 40 arqueiros participaram da 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Bow Hunter 2021 (modalidade de arco e flecha que simula situações de caça), realizado no dia 31 de janeiro, no CT Cordilheira – Centro de Treinamento Arauqüeras. A prova contou com 28 estações de tiro, com distâncias variando entre 12 e 52 metros. Os 44 arqueiros foram divididos em 14 patrulhas, e durante 4 horas percorreram as estações de tiro. A dinâmica da prova permitiu um bom distanciamento social, já que os arqueiros previamente já sabiam seus alvos e não houve necessidade de briefings e ou orientações.

O presidente da Field Brasil, Alexandre Borrego, esteve presente, dando ao torneio uma visibilidade nacional, principalmente pelos elogios ao circuito, disposição e escolha dos alvos, bem como a estrutura do lugar. “O CT Cordilheira é um lugar especial, com vista para a represa do Passaúna e também com visão ampla de vários bairros de Araucária. Além do Alexandre, que veio de São Paulo, tivemos arqueiros vindos de Joinville, Ponta Grossa, Campo Largo, Curitiba, Curiúva. Destaque da prova foi a arqueira Carmem Schimit de Joinville que conquistou a melhor marca de sua categoria, Senior (+ de 65 anos)”, comentaram os organizadores.

A organização da Prova ficou a cargo da Start Up Riter Sports que em sua primeira missão, recebeu a aprovação dos arqueiros participantes, que deverão retornar em março para nova etapa.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1248 – 10/02/2021