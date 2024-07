Circuito de Corridas das Indústrias 2024 abre inscrições e etapa de Araucária será dia 28

Estão abertas as inscrições para o Circuito de Corridas das Indústrias 2024, evento bastante aguardado pelos atletas de corrida, que é organizado pelo Sesi Paraná em parceria com indústrias.

A competição passará por três cidades: Araucária, São José dos Pinhais e Curitiba, com etapas distribuídas ao longo do segundo semestre. “O objetivo principal é proporcionar integração ao público industriário e melhoria na saúde e bem-estar dos participantes, promovendo a adesão a hábitos saudáveis de vida, como a prática da corrida”, afirma Fabio José Santos, coordenador de Saúde do Sesi da CIC.

A primeira etapa “Novonesis”, acontecerá em Araucária, no dia 28 de julho. A etapa Bosch será em Curitiba, no dia 29 de setembro, a etapa Copel acontecerá em Curitiba no dia 27 de outubro, a etapa Volvo será no dia 24 de novembro, em Curitiba, e a etapa Renault acontecerá em 1º de dezembro, em São José dos Pinhais.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas presencialmente na Loja Procorrer (Avenida Vicente Machado, 318 – Centro – Curitiba/PR) ou pelo site www.ticketsports.com.br. A taxa de inscrição para cada etapa é de R$ 85 para industriários e R$ 105 para o público geral. Há ainda a possibilidade de inscrição de grupos de corredores através de empresas/equipes com um valor reduzido de R$ 95,00 por atleta, para um mínimo de 10 inscritos no mesmo ato.

O circuito abrange diferentes categorias por faixa etária e oferece premiações específicas para industriários e comunidade em geral. Todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas e os melhores colocados serão premiados com troféus. Para mais informações sobre regulamento acesse www.sesipr.org.br/corridasdasindustrias