O Círculo Militar/Sesc, equipe do araucariense Ediandro (Ed) Casagranda, não conseguiu seguir adiante no Campeonato Brasileiro de Paravôlei, que começou no dia 13 e vai até 19 de dezembro, no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Na primeira rodada, o time perdeu para o Paulistano por 3×0 e sofreu uma derrota por 3×1 para o Maringá. Na segunda rodada, ganhou de 3×0 da equipe de Pernambuco, porém na segunda partida perdeu para o Distrito Federal por 3×0.

Com esses resultados, a situação se complicou e o Círculo Militar/Sesc enfrentou o time de Osasco, que estava em outra chave, e disputou vaga para se manter na Série Ouro. Mais uma vez o resultado não foi o esperado: a equipe perdeu no tie-break e foi rebaixada para a Série Prata. “Nosso time estava bem desfalcado, tínhamos apenas um jogador reserva. Isso porque no segundo jogo um dos nossos melhores atletas se machucou, então foi bem exaustivo. Mas valeu a experiência!”, lamentou Ediandro.