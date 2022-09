Ciretran e Prefeitura realizam ações conjuntas no Maio Amarelo

Blitz educativa na avenida Victor do Amaral distribuiu kits e orientou motoristas. Foto: Marco Charneski

O Movimento Maio Amarelo nasceu em 2014, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo é coordenar ações entre o Poder Público e a sociedade civil, para colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos. Em Araucária, o Maio Amarelo é sempre marcado por diversas ações de conscientização sobre a campanha, que este ano tem como tema “Respeito e Responsabilidade: pratique no trânsito”. As ações acontecem em parceria entre a 73ª Ciretran Araucária e o Departamento de Trânsito da Prefeitura Municipal.

Na terça-feira, 18 de maio, 200 ciclistas do Município receberam pulseiras refletivas, que quando usadas, ajudam na sua identificação a longo alcance, por parte dos motoristas. A entrega aconteceu no Parque Cachoeira. Na quarta-feira, 19, também foi feita uma blitz educativa, na avenida Victor do Amaral, onde foram distribuídos aos motoristas, bafômetros descartáveis, bonés e um porta documento, além de material informativo sobre a campanha. Ciretran também colocou dois carros batidos, nas entradas da cidade, com faixas sobre o maio Amarelo, destacando a importância da prudência e da educação por parte dos motoristas.

Além dessas ações, a Prefeitura de Araucária vem desenvolvendo diversas ações e campanhas de conscientização sobre o respeito e a responsabilidade no trânsito. Uma delas são as legendas de velocidade nas vias da cidade, que vem colaborando para a mudança do comportamento no trânsito dos motoristas. Inclusive, estão sendo citadas como exemplo na 6ª Semana Global de Segurança no Trânsito da ONU 2021, que vai até o dia 22 de maio. O tema é “Streets for Life”, ou “Ruas pela Vida”, e tem como objetivo defender os limites de 30km/h (#Love30) como norma em vias onde as pessoas e o tráfego de veículos se misturam.

Outra ação é o projeto piloto de ciclofaixas, que será implantado em breve na rua Manoel Ribas, em parceria com a Prefeitura Municipal, Detran e o Conselho Paranaense de Ciclomobilidade (Conciclo). As ciclofaixas terão 1,20m de largura e serão implantadas nos dois sentidos da via, entre a rua São Vicente de Paulo e a Minas Gerais, ou seja, cerca de 3,5 km. O projeto recebeu o nome de “ciclofaixas temporárias” porque a parceria entre a Prefeitura e o Detran tem previsão para durar um ano. Entretanto, dependendo de como o espaço for utilizado, e considerando a contagem de ciclistas que será feita pela Secretaria Municipal de Urbanismo, as ciclofaixas temporárias podem tornar-se definitivas e posteriormente implantadas em mais vias da cidade.

