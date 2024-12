Cliente da área rural de Araucária ganha carro do Condor

Lucimari Mazur não conseguiu conter as lágrimas ao receber as chaves do carro zero km que ganhou no sorteio dos 50 Anos Premiado Condor. Seu prêmio foi entregue pelo próprio presidente da rede, Pedro Joanir Zonta, que fez questão de ir até a casa dela para fazer a entrega.

“Sempre ouvi falar do dono do Condor e agora eu o conheço, ele veio na minha casa para me dar um carro”, disse emocionada.

A ganhadora contou que é cliente do Condor desde pequena e que guarda com carinho as lembranças e a história que tem com a rede. “Quando minha mãe falava que a gente ia no Condor, eu ficava muito feliz, pois para mim era um lazer, como passear no shopping. Agora, essa empresa me deu um carro, que chega em uma excelente hora, um presentão de Natal”.

Segundo Zonta, a rede está em Araucária há 43 anos, mas a história com a cidade já começou muito antes. “Apenas 15 dias após abrir o Condor, iniciei o fornecimento de produtos para as cozinhas industriais do canteiro de obras da Petrobras de Araucária, o que nos permitiu registrar um grande e acelerado aumento no faturamento. Desde então, acompanho o crescimento deste município, que viu sua população crescer junto com a economia da cidade, movida pelas indústrias e empresas que aqui se instalaram”, afirma Zonta.

No decorrer da campanha, que segue até o dia 31 de dezembro, serão sorteados 50 carros (Chevrolet Onix 1.0 MT), 50 motos (Honda CG 160 Star), 50 vales-compras de 1 ano de supermercado (R$ 500 por mês durante um ano) e vales-compras diários de R$ 500.

Na promoção 50 Anos Premiado, a cada R$ 100 em compras, o cliente ganha um número da sorte. Os pagamentos realizados com o cartão Z-ON rendem chances em dobro. Para participar, basta estar com o cadastro no Clube Condor completo e fornecer o CPF no caixa. Para completar ou fazer o cadastro, o cliente pode baixar o aplicativo Clube Condor ou fazer pelo site clubecondor.com.br.