O próximo final de semana tem clima ameno e o sol até dá as caras por um momento. Nesta quinta-feira, o dia promete alcançar os 20ºC durante a tarde. Na sexta-feira, a mínima é de 5ºC, máxima de 17ºC, mas com a presença de um solzinho para dar uma aquecida. Já no fim de semana, o sábado inicia com 9ºC, atingindo os 19ºC durante o dia, enquanto no domingo a previsão é de chuva, com máxima de 16ºC.