Clínica Acesso Saúde oferece democratização de atendimentos médicos e odontológicos em Araucária

A clínica Acesso Saúde trouxe uma nova opção de saúde com preços acessíveis para Araucária, inaugurando sua unidade na cidade em 2021. Em julho deste ano, a clínica foi reinaugurada sob nova direção e com uma equipe nova, oferecendo uma vasta gama de especialidades médicas e odontológicas com o compromisso de manter a qualidade a preços que cabem no bolso.

O principal objetivo da clínica é fornecer um ponto centralizado onde os pacientes possam realizar desde consultas até todos os exames necessários, facilitando o acesso a cuidados de saúde em um só lugar.

A estrutura da clínica foi especialmente projetada para oferecer tratamentos médicos e odontológicos a preços acessíveis, sem comprometer a excelência no atendimento. Durante a reinauguração, os visitantes puderam participar de avaliações gratuitas de pressão arterial e medições de níveis de açúcar no sangue, promovendo a saúde preventiva e incentivando a comunidade a cuidar melhor de sua saúde.

A clínica opera com um sistema inovador sem anuidade, mensalidades ou taxas de inscrição. Os pacientes pagam apenas pelos serviços que realmente utilizam, seja em consultas médicas, exames ou atendimentos odontológicos. Este modelo de atendimento visa democratizar o acesso à saúde de qualidade, permitindo que mais pessoas possam cuidar de sua saúde sem enfrentar barreiras financeiras.

A Rede Acesso Saúde, que sustenta essa abordagem acessível e de qualidade, está há 15 anos no mercado. A rede foi fundada na cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, e ao longo dos anos, expandiu-se significativamente. Atualmente, conta com 42 unidades distribuídas por diversas regiões do país, todas com o mesmo compromisso de oferecer saúde de qualidade a preços acessíveis.

Serviço

A Clínica Acesso Saúde Araucária está localizada na rua Pedro Druszcz, 503, no Centro da cidade. Para agendamentos e mais informações, entre em contato através do telefone e WhatsApp (41) 3126-0202.

