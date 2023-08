Clínica Biavatti Araucária celebra primeiro aniversário com 100% de satisfação dos clientes

Há exatamente um ano, a Clínica Biavatti abria suas portas na cidade de Araucária, trazendo uma nova proposta em harmonização facial e tratamentos para a pele. É uma trajetória ainda curta, porém, permeada por muitas conquistas e sucesso, pois já são mais de 700 pacientes satisfeitos com o atendimento e os procedimentos realizados.

Seguindo os protocolos de qualidade da franquia, a Clínica de Araucária, comandada pelos empreendedores Marcelo Baja e Patrícia Baja, se diferencia das demais clínicas por vários aspectos, porém a valorização do trabalho de suas biomédicas se ressalta, pois acreditam que o segredo para esse sucesso é a humanização dos tratamentos e para isso querem profissionais felizes e que desejem uma carreira longa dentro da Biavatti.

“Quando o paciente inicia um tratamento em nossa clínica, por exemplo, será a mesma profissional que irá finalizá-lo. Isso permite que nossas biomédicas conheçam detalhes da vida do paciente, seu cotidiano, alimentação e tipo de trabalho, isso nos proporciona maior assertividade na escolha do programa de tratamento e também o plano financeiro. Isso é muito importante porque não existe um padrão único de tratamento, já que cada paciente é tratado de forma única”, garante Patrícia Baja, gerente da clínica.

O mercado de estética está em constante evolução, novas técnicas e novos produtos surgem a todo momento, dentro desse cenário, o empreendedor salienta a importância de proporcionar aos profissionais da Biavatti Araucária um programa de conhecimento contínuo. “Para se ter uma idéia, somente este ano as nossas biomédicas já fizeram sete treinamentos diferentes, trazendo técnicas novas, com produtos novos, procedimentos novos, e aprimorando técnicas antigas. Fazemos isso porque não podemos nos acomodar, o setor da estética está em constante evolução”, afirma.

Empreendedores Patrícia e Marcelo Baja comemoram o sucesso de um ano da clínica

Novos protocolos e um novo direcionamento

Marcelo Bajalembra ainda que a Biavatti Araucária teve a oportunidade de participar recentemente do Congresso Full Face, maior evento de harmonização facial da América Latina, realizado em São Paulo, permitindo trazer aos clientes técnicas inovadoras. “Nós não paramos, vamos lançar três protocolos novos exclusivos, criados através de toda experiência adquirida durante as convenções que participamos e da junção de técnicas de médicos renomados no Brasil. Com esses novos protocolos a clínica Biavatti abre um novo leque dentro do mercado, a harmonização corporal”, declara.

Os novos protocolos, que estarão disponíveis na clínica a partir do mês de setembro, são o Power Force: protocolo idealizado para aumento de desempenho e ganho de massa magra, Power Shape: protocolo que trabalha na redução de gorduras e salientando a musculatura local e por últimoo Harmony In: trata-se do rejuvenescimento íntimo para mulheres.

Serviço

Se você ficou interessado em conhecer detalhadamente todos os procedimentos disponíveis na Clínica Biavatti Araucária, agende uma visita pelo WhatsApp (41) 3552-5797 ou vá pessoalmente na Avenida Archelau de Almeida Torres, 90. Fique atento (a) as novidades no Instagram da Biavatti @clinicabiavattiaraucaria.

Foto: Marco Charneski.

