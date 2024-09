Clínica Biavatti inova Harmonização Facial com tratamentos de Estética Regenerativa Ativos potencializam o resultado e a durabilidade do tratamento para o rosto.

A Clínica Biavatti, sempre à frente no segmento da Harmonização, apresenta seus novos protocolos exclusivos, desenvolvidos para proporcionar resultados ainda mais eficazes nos tratamentos de bioestimulação de colágeno, marcas de acne e melasmas.

Os novos tratamentos foram criados com os ativos do Revictagen, um produto do laboratório Victalab que atua na recuperação das células produtoras de colágeno, proporcionando resultados visíveis em menor tempo e com benefícios de longa duração.

Os novos tratamentos são o Bioregen, o Skinregen Prime e o Revitalize Derm. O Bioregen é voltado para potencializar a bioestimulação de colágeno juntamente com bioestimuladores, como hidroxiapatita de cálcio e ácido poli-l-láctico. O Skinregen Prime proporciona uma hidratação intensa e melhora a uniformidade da pele, reduzindo manchas e imperfeições. Já o Revictalize Derm acelera a recuperação pós-microagulhamento, melhorando a textura e a aparência da pele, com foco no tratamento de cicatrizes e manchas.

O Revictagen combina tecnologia de ponta e ciência avançada para acelerar a regeneração celular, estimular a produção de colágeno e elastina, e reduzir cicatrizes e manchas. “Os novos protocolos exclusivos da Biavatti vêm para inovar a estética regenerativa, revitalizando, hidratando e tratando manchas e cicatrizes de acne, elevando a beleza e a autoestima dos nossos pacientes”, afirma a Dra. Jheniffer Luana de Souza, biomédica da unidade de Araucária.

Os principais ingredientes ativos do Revictagen incluem PDRN, um derivado de DNA de salmão que possui propriedades anti-inflamatórias e de cicatrização acelerada, sendo fundamental no tratamento de melasma e cicatrizes. Além disso, a fórmula contém exossomos, que promovem a regeneração celular através da estimulação de fatores de crescimento, e ácido poliglutâmico, que oferece hidratação profunda e prolongada, superior ao ácido hialurônico.

Esses protocolos são exclusivos da Clínica Biavatti, destacando-se por sua capacidade de potencializar os efeitos dos bioestimuladores e garantir uma recuperação celular eficaz. “Esses novos protocolos vêm para confirmar nosso compromisso de excelência com nossos pacientes. São tratamentos modernos que visam a saúde da pele, e não apenas soluções pontuais. São protocolos que focam na regeneração profunda, garantindo resultados duradouros e saudáveis”, explica Marcelo Baja, franqueado da rede.

Com essa abordagem inovadora, a Clínica Biavatti reafirma seu compromisso em oferecer os melhores resultados no cuidado com a pele, unindo ciência, tecnologia e um profundo conhecimento em estética regenerativa. Os novos protocolos já estão disponíveis para os pacientes de toda a rede e prometem não apenas rejuvenescer, mas também transformar a saúde da pele.

Serviço

A Clínica Biavatti Araucária oferece procedimentos estéticos realizados por profissionais qualificados e com segurança do início ao fim. Agende uma visita pelo WhatsApp (41) 3552-5797 ou vá pessoalmente na Avenida Archelau de Almeida Torres, 90. Fique atento (a) as novidades no Instagram da Biavatti @clinicabiavattiaraucaria.

Edição n.º 1432.