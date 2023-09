Clínica Biavatti revoluciona a harmonização corporal com novos protocolos e produtos inovadores

A busca pelo corpo ideal nunca esteve tão em alta, e a Clínica Biavatti Araucária está sempre atenta a essa revolução no campo da harmonização corporal, tanto que está com dois produtos inovadores que prometem melhorar não apenas a aparência, mas também o desempenho esportivo dos seus pacientes.

A Biavatti expandiu sua gama de serviços para oferecer uma nova abordagem à harmonização corporal, indo além dos procedimentos tradicionais de bioestimuladores de colágeno e ácido hialurônico. Além desses tratamentos já conhecidos, a clínica lançou dois novos produtos: o Power Force e o Power Shape, além de procedimentos de harmonização íntima.

Conheça mais sobre os novos procedimentos

Power Force: Potencializando o Desempenho Esportivo

O Power Force foi desenvolvido com o objetivo de melhorar o desempenho e a performance daqueles que praticam atividades físicas. Este protocolo, resultado da colaboração entre atletas, médicos especializados em esportes, laboratório Biometil e a equipe clínica da Biavatti, utiliza uma combinação de fármacos seguros e eficazes para promover ganho de massa magra e otimizar a resposta do corpo aos estímulos do treinamento.

Uma das principais características do Power Force é a rápida recuperação muscular que ele proporciona, isso significa que os atletas podem treinar com intensidade e frequência maiores, pois as fibras musculares se recuperam de forma mais eficiente. Além disso, o protocolo melhora a absorção de proteínas, contribuindo para resultados ainda melhores.

Power Shape: Queima de Gordura Localizada

O Power Shape, por sua vez, é um protocolo destinado para quem busca a queima de gordura, seja de forma geral no corpo ou em regiões específicas. Com várias fases de tratamento, o procedimento atende tanto àqueles que já têm uma rotina de treinamento quanto àqueles que estão iniciando nesse processo.

Uma das fases específicas dele é projetada para a definição da musculatura, tornando-a mais visível, especialmente na região abdominal. Isso significa que aqueles que já possuem músculos desenvolvidos, podem realçar ainda mais sua forma física.

Harmonização Íntima

A Biavatti não para por aí, também oferece harmonização íntima, um procedimento novo no município que promete dar mais confiança e autoestima para quem o realiza, utilizando uma combinação única de compostos e preenchedores.

Um detalhe crucial a mencionar é que a Biavatti é a primeira rede de clínicas a utilizar o produto SOFIDERM, anteriormente exclusivo para médicos dermatologistas e cirurgiões plásticos. Essa autorização é um testemunho da excelência e inovação da clínica.

Com essas novidades, a Biavatti está redefinindo o conceito de harmonização corporal e proporcionando aos pacientes uma experiência única, onde beleza, saúde e desempenho se unem em prol do bem-estar geral. Agende sua consulta na Biavatti e descubra como você pode alcançar seus objetivos estéticos e de desempenho com segurança e eficácia.

A Clínica Biavatti está localizada na Avenida Archelau de Almeida Torres, 90 – Centro. Para agendar uma avaliação, basta entrar em contato pelo WhatsApp (41) 3552-5797. Siga a clínica no Instagram: @clinicabiavattiaraucaria.

Nina Santos

Edição n.º 1382