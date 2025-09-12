A CVA completou cinco anos de história, celebrando também o primeiro ano no novo endereço. Para os sócios, chegar a esse marco representa olhar para uma trajetória repleta de desafios superados e conquistas celebradas. “Quando lembramos de aonde começamos e vemos aonde conseguimos chegar, sentimos um orgulho imenso. A mudança para o novo endereço representou não apenas uma expansão física, mas também um amadurecimento. Foram muitos obstáculos que enfrentamos, mas cada um deles nos ensinou, nos fortaleceu e nos preparou para seguirmos ainda mais confiantes rumo ao futuro”, afirmam.

No último ano, a clínica passou a trabalhar com atendimento 24 horas e o novo espaço trouxe diversas melhorias para o atendimento. Com um laboratório e um centro de imagem integrados, eles passaram a oferecer mais agilidade nos diagnósticos.

Os planos para os próximos anos seguem firmes no propósito que norteia a clínica desde o início: cuidar com amor. “Nosso maior objetivo continua sendo cuidar com amor. Queremos seguir como referência em atendimento, sempre colocando os pacientes e seus responsáveis em primeiro lugar. Continuaremos buscando inovação, investindo em equipamentos modernos e, em breve, expandindo para nos consolidarmos como um centro de especialidades, aproveitando toda a estrutura que hoje já é uma das maiores da cidade. O futuro nos inspira a crescer, mas sem nunca perder a essência: carinho, dedicação e respeito”, destacam os sócios.

Para celebrar a data, uma programação especial foi preparada. “No sábado, dia 13/09, teremos uma tarde inesquecível para comemorar junto com nossos clientes e amigos. Vai ser um momento de celebração, gratidão e alegria. Teremos sorteios de brindes, exposição de produtos, petiscos para os pets, espaço instagramável e muitas surpresas preparadas com carinho. Afinal, essa história não seria possível sem cada pessoa que caminhou ao nosso lado”, anunciam.

Clínica CVA celebra 5º ano de história com evento especial no próximo sábado
Foto: Carlos Poly. Equipe CVA reunida para comemorar os 5 anos de empresa

Os sócios também compartilharam seus sentimentos pessoais sobre a trajetória. “Quero agradecer de coração a todos que confiam em nosso trabalho e entregam a vida de seus pets em nossas mãos. É uma honra sermos reconhecidos, pelo quarto ano consecutivo, como a melhor clínica de Araucária. Esse reconhecimento é fruto de muita dedicação, mas também da confiança da população, dos clientes e dos amigos que nos acompanham. Primeiramente agradeço a Deus e, em seguida, a cada um que faz parte dessa caminhada”, declarou Luciano.

“Foram anos de mudanças, desafios e evolução que trouxeram aprendizados valiosos. A clínica é muito mais do que uma empresa: é um lugar de acolhimento, onde cuidamos não só dos nossos pacientes, mas também de seus responsáveis. Aqui vivemos histórias emocionantes, de finais felizes e de momentos difíceis, mas em todos eles o que prevalece é a dedicação e o amor. É isso que nos move todos os dias”, disse a sócia Isa.

“Se eu pudesse resumir esse momento em uma palavra, seria gratidão. Olhar para trás e lembrar dos primeiros atendimentos, quando ainda tínhamos tantas inseguranças, e hoje ver até aonde chegamos, me enche de orgulho. Cada etapa dessa caminhada foi essencial para chegarmos até aqui. Tenho fé em Deus e acredito que, com a confiança dos nossos clientes e o apoio da nossa família, iremos muito mais longe”, finalizou Ellen.

A equipe da Clínica CVA convida todos para participar da comemoração de aniversário, que vai acontecer no próximo sábado, dia 13 de setembro, a partir das 13:00 na sede da clínica.

SERVIÇO

A Clínica CVA fica na rua Heitor Alves Guimarães, 490, no Centro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (41) 9530-3522.

Edição n.º 1482. Maria Antônia.