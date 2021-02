Clínica de Diálise de Araucária inaugura ainda em fevereiro

Compartilhe esta notícia

Na foto, da esquerda pra direita: Dr. Adilson (secretário de Saúde), Ricardo Teixeira, Riella, Hissam, Nicácio, Ben Hur, Pedrinho, Grilo e Vagner Chefer em visita à Clínica de Diálise. Foto: Carlos Poly

Depois de alguns atrasos, deve acontecer ainda neste mês de fevereiro a inauguração da Clínica de Diálise (este é o nome correto e não Clínica de Hemodiálise, como muitas pessoas dizem) que atenderá os portadores de doenças renais crônicas residentes em Araucária e região.

Com investimento na casa dos R$ 3,5 milhões, a previsão inicial era de que a Clínica já abrisse as portas em dezembro último. Porém, houve a necessidade de algumas últimas adequações no imóvel que abrigará o serviço, razão pela qual a abertura de portas foi adiada agora para fevereiro.

Nesta quarta-feira, 3 de fevereiro, o prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), vereadores, a direção da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e representantes da Fundação Pró-Renal fizeram uma visita ao local, que já recebeu boa parte do maquinário e todo o mobiliário que permitirá o início das operações. A equipe de profissionais que trabalhará no local também já foi contratada.

A Clínica de Diálise de Araucária ficará na Avenida Archelau de Almeida Torres, esquina com a rua Pernambuco, no bairro Iguaçu. A unidade será administrada pela Fundação Pró Renal, que há décadas presta esse tipo de serviço em todo o Paraná. “Estamos trazendo para Araucária uma estrutura completa para tratamento e prevenção da doença renal”, pontuou o médico nefrologista Miguel Carlos Riella, fundador e presidente da Fundação Pró-Renal.

Na visita à Clínica, o prefeito Hissam destacou que saber que os pacientes renais moradores de Araucária não precisarão mais percorrer sessenta quilômetros várias vezes por semana para realizar a diálise é algo que alegra seu coração e o faz ter com a sensação do dever cumprido. “Essa era uma promessa de campanha nossa. Proporcionar que os moradores de Araucária tivessem acesso a diálise aqui na cidade mesmo. Estamos conseguindo isso graças a essa parceria com a Pró-Renal e só temos a agradecer”, pontuou.

100% SUS

Divididas em vários ambientes, as máquinas de diálise devem atender pacientes de Araucária, Fazenda Rio Grande, Contenda e Lapa. Foto: Carlos Poly

Conforme a direção da Pró-Renal, os atendimentos realizados pela Clínica em Araucária serão 100% SUS. A exceção se dá quando o paciente possui algum tipo de convênio particular de saúde. Nestes casos, ele pode acessar os serviços por seu plano de saúde.

A capacidade de consultas da unidade araucariense será de aproximadamente 240 consultas por mês. Inicialmente estão sendo instaladas 20 máquinas para realização dos procedimentos de diálise, que terão a possibilidade de atender até 120 pacientes em três turnos, com a possibilidade, caso necessário, de se aumentar essa capacidade para 160 pacientes/mês, com a abertura de um quarto turno. “Ainda teremos condições de atender outros 60 pacientes em diálise peritoneal domiciliar. Enfim, é uma estrutura que atende com folga a demanda de Araucária e região por esse tipo de serviço”, enfatiza Riella.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1247 – 04/02/2021