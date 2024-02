Clínica Depil Araucária explica o que é a fotodepilação e quais seus benefícios

Na busca por soluções mais eficientes e menos dolorosas para a remoção de pelos indesejados, a fotodepilação desponta como uma tecnologia avançada e inovadora, oferecendo resultados notáveis desde a primeira sessão. A Clínica Depil Araucária se destaca ao disponibilizar o serviço, proporcionando uma experiência indolor, rápida e economicamente vantajosa.

O método de fotodepilação é cuidadosamente adaptado a cada tipo de pele e pelo, o tratamento se destaca por sua composição, que inclui o resfriamento prévio da pele, minimizando assim a sensação de dor durante o procedimento. Ao contrário de métodos tradicionais, como a cera, que a pessoa precisa fazer sempre em uma certa frequência, a fotodepilação oferece uma série de vantagens, tais como o fato de os folículos eliminados não voltarem a crescer após o tratamento, precisa apenas uma sessão por ano de manutenção, ajuda na questão da foliculite, é considerada indolor, etc.

Desde a primeira sessão, os pacientes observam um afinamento dos pelos, indicando resultados imediatos. Além disso, o tratamento é uma opção econômica a longo prazo, com preços a partir de R$19,90 por região do corpo.

A técnica utiliza a tecnologia de luz pulsada (IPL), que emite um espectro de luz absorvido através dos pelos – o calor resultante elimina os folículos pilosos, interrompendo e eliminando o ciclo de crescimento. A composição do tratamento minimiza a dor, pois a pele é resfriada antes do procedimento, com a potência ajustada conforme o tipo de pele e pelo do paciente.

O procedimento, rápido e versátil, pode ser realizado em quase todas as áreas do corpo, incluindo virilha, axila, abdômen, costas, braços e pernas. Sua eficácia também se estende ao clareamento de áreas escurecidas, redução da foliculite e estímulo à produção de colágeno, proporcionando uma melhora significativa na qualidade da pele.

A fotodepilação na Clínica Depil Araucária estabelece um novo padrão de conforto e durabilidade na remoção de pelos. Com estimativas indicando a eliminação média de 10% a 15% dos pelos a cada sessão, o método possui resultados progressivos e duradouros. As sessões, realizadas em intervalos de 20 a 30 dias, são rápidas, permitindo que os pacientes retomem suas atividades cotidianas imediatamente após o procedimento. No entanto, é recomendável evitar atividades físicas intensas e exposição solar excessiva para otimizar os resultados.

Apesar de suas inúmeras vantagens, a fotodepilação possui algumas restrições, não é indicada para gestantes, sobre tatuagens e usuários de medicamentos fotossensíveis, como o Roacutan. No entanto, essas limitações são compensadas pela conveniência de poucas sessões necessárias para eliminar os pelos, seguidas apenas por sessões de manutenção anuais para preservar os resultados.

Ao compararmos a fotodepilação com o laser, percebemos que ambas as opções são eficazes, mas com abordagens distintas. Enquanto o laser é mais localizado, a fotodepilação oferece uma cobertura mais ampla. A escolha entre os dois métodos, no entanto, é uma questão de preferência pessoal, pois ambos requerem sessões e manutenção semelhante. Outra comparação comum é entre a fotodepilação e a cera: enquanto com a cera a pessoa tem a certeza de que precisará fazer sempre, já com a Luz Pulsada, ao finalizar o tratamento, basta fazer as manutenções esporadicamente.

“A Depil Araucária destaca-se ao oferecer um serviço avançado, confortável e duradouro. Despeça-se dos métodos convencionais e experimente a liberdade de uma pele suave e radiante com essa inovadora abordagem”, declara Jhennifer, responsável pela Clínica.

Serviço

A Clínica Depil Araucária está localizada no Centro Comercial Iguaçu, na rua Albary Pizzatto Ferreira, 400. Os agendamentos podem ser feitos pelos telefones 3031-1358 ou 99958-1805.

NINA SANTOS / Edição n.º 1403