Clínica DIA inova em diagnóstico por imagem com tomografia computadorizada

Uma clínica completa é aquela que oferece todos os procedimentos que o cliente vai precisar em um único lugar, evitando que ele tenha que se locomover para outros lugares para acessá-los. Os pacientes de Araucária e região reconhecem a importância dessa comodidade e por isso não pensam duas vezes na hora de fazer seus exames na Clínica DIA, um centro de diagnóstico completo, que está em atividade no Município desde dezembro de 2014.

Com a missão de garantir qualidade, segurança e eficiência nos exames de diagnóstico por imagem, a clínica está sempre investindo nos melhores aparelhos tecnológicos existentes na atualidade. Recentemente trouxe para Araucária a tomografia, com intuito de responder à demanda da população e proporcionar um atendimento de qualidade para seus habitantes e cidades vizinhas, que não possuem o serviço, que não terão mais necessidade de se deslocar para Curitiba. “O paciente realiza o exame e obtém o resultado em até 48 horas, pois possuímos integrada a ferramenta de resultado online, na qual os mesmos tem acesso via internet, sem precisar sair de casa”, explica a clínica.

O exame de tomografia computadorizada é um procedimento não invasivo de diagnóstico por imagem. É um exame de alto nível, que pode identificar, através da emissão de raios-x, fraturas, hemorragias, tumores, entre outras doenças. Os agendamentos para realizar a tomografia são bem acessíveis, via telefone, WhatsApp, Facebook ou Instagram.

A clínica DIA também facilita a vida daquelas pessoas que trabalham até mais tarde e não podem faltar serviço para realizar seus exames, com horários estendidos até às 19 horas. “São vários benefícios que oferecidos aos pacientes, para um diagnóstico mais rápido e eficaz, que podem fazer toda a diferença no tratamento”, explica a clínica.

Planos de saúde

O atendimento da Clínica DIA abrange vários planos de saúde, além de convênios com institutos assistenciais. A empresa conta com um excelente corpo clínico e profissionais altamente capacitados. A equipe de radiologia é experiente e os exames mais complexos passam pela análise de uma junta médica. “Temos tudo que o paciente precisa em termos de exames de alta complexidade, visto que realizamos outros exames também como a ressonância magnética, raio-X digital, mamografia digital e ecografia (ultrassom)”.

A Clínica DIA – Diagnósticos Araucária fica na Rua São Vicente de Paulo, 513 – Centro. Os fones de contato são (41) (41) 3607-1040 e (41) 3031-7231 / WhatsApp (41) 99177-2126 / Facebook e Instagram “Clínica DIA”.