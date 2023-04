Clínica do Idoso promove atividades no Dia de Conscientização da Doença de Parkinson

O dia 11 de abril é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, essa data existe para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, a doença de Parkinson é a segunda patologia degenerativa do sistema nervoso mais frequente no mundo, atrás apenas da doença de Alzheimer.

Neste dia 11 de abril, a Clínica do Idoso realizou diversas atividades com os pacientes e com o público geral que passou pela clínica durante o dia. Na sala de espera foi montado um circuito de atividades de coordenação motora fina e foram repassadas orientações sobre os sintomas, prevenção, as dificuldades de mobilidade e também foi exibido um vídeo com mais detalhes sobre o diagnóstico e o tratamento.

“Fazemos essas atividades todos os anos, é importante fazer essa orientação anualmente, principalmente quando aproxima a data de conscientização sobre a doença, para atentarmos sobre a importância do diagnóstico precoce e para que as intervenções possam ser feitas o mais cedo possível, amenizando os sintomas e melhorando a qualidade de vida dessas pessoas”, destaca Karina Ueko Isobe, do Centro de Saúde da Mulher e do Idoso.

Atualmente em Araucária, existem 75 pacientes que retiram os medicamentos para a doença através da farmácia central do município.