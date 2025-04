Clínica IMA: Mau hálito (halitose) tem tratamento?

Mau hálito é um odor desagradável que sai da boca. Por vezes , causando problemas de ordem picocológicas e dificuldades para o convivio social.

Como saber se eu tenho mau hálito?

Normalmente quem tem mau hálito, não costuma perceber, pois o seu olfato já está acostumado ou adaptado àquele odor. Existem alguns exames que podem ser feitos, porém não estão facilmente disponível em nosso meio. Uma maneira pratica é perguntar a alguem ìntimo (E sincero…), se voce tem ou não.

Só existe um tipo de mau hálito?

O mau hálito pode se manifestar em várias circunstâncias. Em grande parte das vezes, o mau hálito ocorre simplesmente por ficar muitas horas sem se alimentar, ou higiene bucal inadequada (Bastando se alimentar ou fazer higiene bucal, para eliminar o mau hálito). Existe, porém o mau hálito verdadeiro, que é persistente e as pessoas percebem e avisam quem tem o mau hálito. Existe o pseudo mau hálito (Psicológico), que é aquela pessoa que pensa que tem mau hálito, mas na verdade nao tem e as outras pessoas nao percebem. E Existe o mau hálito transitório, que é aquele relacionado com a ingesta de alimentos (Exemplo: Cebola, alho, alcool, etc…)

Quais as causas do mau hálito?

O mau hálito verdadeiro, pode ter várias causas. Pode ser causado por doencas da boca (Carie, gengivites, abscessos dentários,) Doencas otorrinolarigológicas, como amigdalites, depressoes nas amigdalas onde se depositam restos alimentares, sinusites, otites, Doencas pulmonares também podem causar mau hálito, Doencas gastrointestinais como doença do refluxo, hérnia hiatal, úlceras gastroduodenais, até o H.pylori que é uma bactéria que causa gastrite já foi mencionada como causadora de mau hálito, mas não há evidências que isto ocorra. Doencas sitêmicas podem tambem causar um tipo específico de mau hálito, como ao diabetes por exemplo Mas em grande número de casos o mau hálito é causada por bactérias que crescem na língua formando aquela crosta esbranquiçada sobre a língua (Saburra lingual), que fermentam restos alimentares causando mau hálito.

É normal ou é uma doença ter mau hálito?

O normal é não ter mau hálito. Normalmente se não tiver nenhuma doença como as citadas na pergunta anterior, e mantiver uma boa higiene oral, não se deve ter mau hálito.

Mascar chiclete e Enxaguantes orais, ajudam?

Podem aliviar temporariamente, mas não resolvem o problema, muitas vezes atrapalham, pois mascaram alguma doença que deixa de ser tratada.

Como resolver então o problema do mau hálito? Tem tratamento?

Primeiro, devemos caracterizar se realmente tem mau hálito. Depois disto devemos investigar para descobrir a causa (Como visto anteriormente, pode haver diversos fatores causais). Para isto sugiro que se avalie inicialmente com um dentista, para afastar causas odontológicas, e verificar se esta fazendo corretamento a higiene bucal. Uma vez que não tenha uma causa relacionada com os dentes pode ser investigado com um médico as várias causas, podendo ser investigada por um clinico, ou por especialistas das áreas relacionadas como otorrinolaringologista, pneumologista, ou gastroenterologistas.

Importante lembrar que em muitos casos não se consegue descobrir a causa, (halitoses idiopáticas), mas pode ser amenizada a halitose.

Como prevenir o mau hálito?

Claro que como referimos, para que possamos tratar o mau hálito, devemos descobrir a causa. Mas antes disto devemos manter uma dieta saudável, rica em frutas e verduras, sem muita gordura ou carne vermelha, bem como manter uma boa hidratacão, comendo e tomando bastante líquidos em pequenas quantidades e frequentemente. Escovar os dentes após as refeicões, com o cuidado de usar fio dental corretamente para retirar qualquer resíduo alimentar, que a escova não alcance. Caso tenha uma crosta branca em cima da língua, este deve ser retirado (Não com escova, mas com um raspador lingual) antes de escovar os dentes.

Dr. Janiro Zattoni G. Barbosa – CRM 9917. Especialista em Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva “Clínica I.M.A. – Atendimento Médico de Qualidade”

