Clínica Magrass oferece abordagem multidisciplinar para emagrecimento e procedimentos estéticos inovadores

Há quatro meses em operação no centro de Araucária, a Clínica vem oferecendo uma abordagem completa e multidisciplinar para o emagrecimento. A proposta vai além da estética, focando também na saúde e bem-estar de seus pacientes, com um suporte contínuo que ajuda a manter a motivação e a disciplina ao longo de todo o processo.

O método de emagrecimento da clínica começa com um acompanhamento detalhado que inclui consultas regulares, acompanhamentos semanais e retornos nutricionais. Esse monitoramento constante é projetado para garantir que o paciente siga corretamente o plano estabelecido, além de proporcionar ajustes sempre que necessário. A intenção é manter o paciente focado e motivado, garantindo resultados consistentes e saudáveis ao longo do tempo.

Foto: Divulgação. Fachada da Clínica Magrass.

Além das consultas e da orientação nutricional, a clínica oferece sessões semanais de emagrecimento estético. Nessas sessões, o foco está em acelerar o metabolismo e a metabolização da gordura, o que ajuda a potencializar os resultados do plano de emagrecimento. Cada sessão é personalizada de acordo com as necessidades de cada paciente, garantindo que ele receba o melhor tratamento possível para atingir suas metas.

Para os pacientes que optam pelos chamados “planos fechados”, a clínica disponibiliza uma assessoria exclusiva de atividade física. Nesse modelo, cada pessoa recebe um planejamento personalizado de exercícios, adaptado às suas condições físicas e aos seus objetivos de emagrecimento. Essa abordagem ajuda a tornar o processo de perda de peso mais eficiente, pois combina dieta, tratamentos estéticos e atividade física direcionada.

Entre os procedimentos estéticos oferecidos pela clínica, um dos destaques é o LipoHD, voltado para a redução de gordura localizada. Esse tratamento é composto por três etapas principais: cavitação da gordura, metabolização por meio da termolipo e a aplicação de mesclas lipolíticas, que ajudam na eliminação definitiva da gordura nas regiões tratadas. Esse procedimento é indicado para quem deseja eliminar aquelas gorduras mais difíceis, que costumam resistir mesmo a dietas rigorosas e atividades físicas.

Serviço

ada na rua Professor Alfredo Parodi, 791, no Centro. Você pode acompanhar o trabalho através do Instagram @magrass.araucaria e entrar em contato através do telefone (41) 99846-0348. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 09:00 às 19:00.

