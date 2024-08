Clínica Naturawell chega em Araucária neste sábado (10)

A Clínica Naturawell, que inaugura seu espaço em Araucária no próximo sábado (10) será um espaço dedicado ao tratamento do envelhecimento facial e da pele.

O foco da clínica são métodos pouco agressivos, que em sua maioria precisam de uma única ou poucas sessões que vão entregar resultados sem alterar os traços das pacientes.

Por preferir tratamentos mais rápidos, ela levou certo tempo para se envolver com tratamentos corporais, que muitas vezes requerem um acompanhamento prolongado.

“Eu gosto de tratamento com sessão única, saber que a gente faz uma sessão e o negócio resolve, por isso que eu demorei tanto pra trabalhar com corpo, não gosto daqueles tratamentos de sessão em sessão”, afirmou Cristina Samy, especialista em estética avançada e responsável pela clínica.

Embora seu trabalho seja predominantemente voltado para o rosto, após um ano de estudos, Cristina passou a atuar também em tratamentos corporais, especificamente com criomodelagem e Crio 360. Ela valoriza tratamentos que oferecem resultados efetivos sem riscos, como o novo protocolo “Crew 300 61”, que em uma única sessão quase equivale a uma lipoaspiração.

Cristina acredita que seu diferencial está no atendimento personalizado: do início até o fim do tratamento, ela cuida pessoalmente de cada cliente. “O meu diferencial é o atendimento, a pessoa é atendida por mim desde o começo até o fim, e lá na clínica eu tento proporcionar o melhor pra minha paciente. Na verdade, não gosto de falar paciente e sim cliente.”, afirmou ela.

A Clínica Naturawell tem o objetivo de trazer para Araucária métodos de alta tecnologia em tratamentos estéticos, rejuvenescimento e cuidados com a beleza.

A inauguração acontece neste sábado, 10 de agosto, a partir das 11 da manhã, na Av. Victor do Amaral, 588, na sala 77 do Edifício Onix.