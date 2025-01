Clínica Odontológica Scorteganha reinaugura em novo espaço no centro de Araucária

Na última sexta-feira, 10 de janeiro, a Clínica Odontológica Scorteganha inau­gurou seu novo espaço, em um evento que uniu celebração e interação. Realizada na própria clínica, antes da cerimônia houve uma transmissão ao vivo pela página do Jornal O Popular, para que todos pudessem conhecer essa estrutura diferenciada.

Com uma trajetória de mais de 13 anos no mercado odontológico, a clínica já é um nome conhecido em Araucária. Durante esse período, atendeu a população no antigo endereço, na Rua Major Sezino. Agora, inicia uma nova etapa em um espaço maior e mais moderno, com o compromisso de continuar oferecendo serviços aos pacientes e abrindo as portas para novos atendimentos.

Foto: Divulgação

O novo endereço traz diferenciais que visam otimizar o atendimento e proporcionar mais conforto. Entre eles, está o equipamento de raio-x panorâmico de alta tecnologia, que elimina a necessidade de deslocamentos para exames radiológicos. Outro destaque é o espaço dedicado às cirurgias, com uma sala projetada para oferecer maior tranquilidade e conforto aos pacientes. Além disso, a clínica dispõe de estacionamento próprio, facilitando o acesso e garantindo mais comodidade.

A clínica oferece uma ampla gama de serviços, com foco principal em implantes odontológicos. No entanto, também realiza procedimentos gerais, como limpezas, clareamentos, restaurações e extrações, além de procedimentos estéticos de harmonização facial, incluindo aplicação de Botox e preenchimentos.

Comemorando esta nova fase, a equipe convida a comunidade a visitar a clínica e conhecer as condições especiais de inauguração. “A mudança para o novo espaço reflete um marco na história da clínica e o objetivo de continuar atendendo à população de Araucária com qualidade e inovação”, afirmam Dr Luiz e Dra Ananda proprietários da clínica.

Serviço

Você pode visitar a nova clínica, que fica na Av. Archelau de Almeida Torres, 385, no Centro, o telefone para contato permanece o mesmo, (41) 3643-5287 celular e WhatsApp (41) 99861-4332.

