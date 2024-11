Clínica São Vicente alerta para a necessidade de os homens retomarem os cuidados com a própria saúde

Por medo, preconceito ou mera falta de informação, boa parte dos homens não procura atendimento médico e fica vulnerável a várias doenças. Por esse motivo, a campanha Novembbro Azul foi criada para incentivar os cuidados gerais com a saúde da população masculina. Segundo Emerson Albertasse, diretor técnico da Clínica São Vicente, os homens tem a mentalidade e características que levam à decadência do seu autocuidado e à falta de interesse em cuidar da sua saúde, principalmente quando se trata do seu vigor e da sua masculinidade.

“Eles ainda não se reconhecem como alvo de atendimento. O machismo é associado à ideia de que o homem não adoece e jamais pode demonstrar fraqueza. Acredita-se que esta conduta seja pela vergonha de se expor a um profissional de saúde ou pelo medo de descobrir uma doença grave e, ainda, por desculpa de falta de tempo. Os homens preferem adiar ao máximo a busca por assistência à saúde e só procuram atendimento quando não conseguem mais lidar sozinhos com os seus sintomas ou quando as dores se tornam insuportáveis, impossibilitando de se locomover ou trabalhar”, observa Dr Emerson.

O médico lembra ainda que, além do machismo, a depressão, ansiedade e estresse entre os homens contribui para maiores taxas de suicídio, assim como outros comportamentos entre eles, como o sedentarismo, o comer pelo simples fato de comer, o uso de álcool, tabagismo e a violência. “Citamos ainda os problemas relacionados ao emprego, e tudo isso vai comprometendo o seu bem-estar”, reforça.

Ainda de acordo com o médico, convencer os homens a focarem na sua saúde é um desafio. E nem sempre é pela falta de conhecimento de que é muito importante prevenir certas doenças e se submeter a um bom diagnóstico precoce, para evitar o surgimento de várias enfermidades ou futuras complicações. Entre estas doenças, está o câncer de próstata, que quando mais cedo for diagnosticado, maior será a chance de cura.

“Considerando que os homens são mais propensos a desenvolver problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, colesterol, pressão arterial alta, entre outras, não há dúvidas de que o estilo de vida e a maneira de pensar do público masculino impacta diretamente a sua saúde. Outros exemplos são as doenças do aparelho circulatório e o câncer, este último a maior causa de morte entre a população masculina”, pontua.

Para o médico, além das doenças crônicas como diabetes e obesidade, que na maioria das vezes são silenciosas e assintomáticas quando já evoluídas, dificilmente há recuperação dos danos causados. Por isso, uma atenção especial deve ser dada à população masculina, que necessita de muita informação, principalmente a de quebrar tabus e tratar da sua masculinidade de forma natural. “É preciso sensibilizar o público masculino. Fazê-los entender que cuidar da saúde também é coisa de homem e esse cuidado deve ser realizado o ano todo. Que o mês de novembro sirva como lembrete”, esclarece.

Serviço

A Clínica São Vicente está localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.º 250, no Centro. Os telefones para contato são: (41) 3552-4000 ou WhatsApp: (41) 98780-1440.

Edição n.º 1440.