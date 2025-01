Clínica São Vicente alerta para cuidados e prevenção do câncer de pele

O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer no mundo e pode ser extremamente perigoso se não for diagnosticado e tratado precocemente. Segundo o Dr. Luís Felipe Matiusso, a doença ocorre quando células da pele começam a se multiplicar de forma descontrolada, podendo invadir tecidos vizinhos e até se espalhar para outras partes do corpo.

“Existem três tipos principais de câncer de pele: o carcinoma basocelular, que é o mais comum e menos agressivo; o carcinoma espinocelular, que pode crescer mais rapidamente e invadir outros órgãos; e o melanoma, o mais grave, com alto potencial de disseminação e complicações severas.” afirma Dr Luis.

O médico reforça que a principal causa do câncer de pele é a exposição à radiação ultravioleta (UV), seja proveniente do sol ou de fontes artificiais, como câmaras de bronzeamento. Outros fatores de risco incluem pele clara, histórico familiar de câncer de pele e a presença de muitas pintas ou manchas. Embora pessoas de pele clara sejam mais vulneráveis, Dr. Luis alerta que indivíduos com pele mais escura também podem desenvolver a doença, desmistificando o pensamento de que estão isentos do risco.

Dr. Luís Felipe Matiusso.

A prevenção é uma das principais armas contra o câncer de pele e o Dr Luis reforça a importância do uso diário de protetor solar com fator de proteção (FPS) 30 ou superior é fundamental, devendo ser reaplicado a cada duas horas, principalmente durante atividades ao ar livre. Além disso, o uso de roupas com proteção UV, chapéus, bonés e óculos escuros ajuda a minimizar a exposição direta ao sol. Evitar o sol entre 10h e 16h, período em que a radiação UV é mais intensa, também é altamente recomendado. Outra medida preventiva essencial é evitar o uso de bronzeamento artificial, que aumenta significativamente o risco de desenvolver a doença.

“Ficar atento às alterações na pele é crucial. Para ajudar na identificação de sinais suspeitos, a Regra ABCDE é uma ferramenta útil. Lesões com assimetria, bordas irregulares, variações de cor, diâmetro superior a 6 mm ou que apresentam evolução em tamanho, forma ou sintomas, como coceira ou sangramento, devem ser avaliadas por um dermatologista. Além disso, mudanças em manchas ou pintas existentes, lesões que coçam, descamam, sangram ou feridas que não cicatrizam são sinais de alerta.”, observa Dr. Luis.

O diagnóstico do câncer de pele é feito por meio de biópsia, em que uma amostra da lesão é analisada em laboratório. Os tratamentos variam de acordo com o estágio da doença e podem incluir cirurgia, radioterapia, imunoterapia ou quimioterapia. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores são as chances de cura, além de permitir o uso de abordagens menos invasivas.

A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para evitar complicações e aumentar as chances de cura. O Dr. Luis enfatiza a importância de cuidar da pele, observar mudanças no corpo e buscar ajuda médica sempre que houver suspeitas. Com atenção e os cuidados certos, é possível reduzir significativamente os riscos e proteger a saúde.

Serviço

A Clínica São Vicente está localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.º 250, no Centro. Os telefones para contato são: (41) 3552-4000 ou WhatsApp: (41) 98780-1440.

Edição n.º 1447. Nina Santos.