Clínica São Vicente recebe pela 5ª vez consecutiva o “Prêmio Melhores do Ano”

Pelo quinto ano consecutivo a Clínica São Vicente foi agraciada com o “Prêmio Melhores do Ano”, promovido pela jornalista e empresária Gabriela Rocha. O reconhecimento como clínica referência no segmento da saúde reafirma o compromisso com a excelência em atendimento e a confiança de seus pacientes e da comunidade. O diretor técnico da São Vicente, Dr Emerson Albertasse, diz que há cinco anos a clínica tem conquistado todos os prêmios de qualidade do município, de pesquisa espontânea e de melhores do ano, refletindo a aceitação do serviço, principalmente a longo prazo, que vem desenvolvendo.

“No primeiro e no segundo ano pensamos na escolha pelo fator ‘novidade’, mas quando começamos a acumular as premiações, mesmo tendo uma concorrência relativamente boa dentro do município – de pelo menos sete clínicas – percebemos a gratificação dos clientes que aqui são atendidos. Atribuo essas conquistas principalmente aos nossos treinamentos de equipe e a manutenção das nossas peças-chaves de recursos humanos. Temos ótimos equipamentos, tecnologia de ponta, ambiente confortável, e o principal, temos uma excelente equipe”, afirma.

Embora a pesquisa de satisfação isolada não confirme a excelência dos serviços da Clínica, pelo fato de não abordar alguns aspectos técnicos, não deixa de ser um parâmetro importante. “A pesquisa é o ponto de vista do leigo, da pessoa que teve o seu momento aqui, que experimentou nossos produtos, e talvez este seja o parâmetro mais importante: a opinião do usuário. De nada adianta você pontuar em outros requisitos, se o cliente final não ficar satisfeito. Acredito que essa junção de quesitos técnicos com as entrevistas, com certeza exerce um peso importante na continuidade dos nossos serviços”, pontua o diretor.

O acolhimento, a segurança de ter um lugar onde recorrer, na opinião do Dr Emerson, acabam gerando o sentimento de satisfação entre as pessoas. “A clínica, desde o seu primeiro dia, inicia o atendimento às 7h e encerra às 22h, e por isso o cliente sabe que pode contar conosco. Ao longo de mais de 4 anos, não fechamos nenhum dia, fosse Natal, Ano Novo ou demais datas comemorativas. Já tivemos falecimento na família e outros motivos sérios, mas nada disso fez com que o nosso serviço fosse descontinuado. São esses fatores que geram a confiança e o reconhecimento por parte da população”, declara.

Desafios

Além das adversidades comuns para empresas de qualquer ramo, a Clínica São Vicente precisa lidar com um grande desafio: a concorrência com Curitiba, isso porque uma parcela considerável da população é descrente com seus serviços, fato que acontece no comércio local em geral.

“Infelizmente, muitas pessoas acreditam que serviços ofertados por clínicas de maior porte terão qualidade superior. Mas ressalto que não estamos aqui apenas para ser um acesso mais rápido e fácil em relação à Curitiba. Também temos qualidade nos nossos serviços. Nossa equipe médica não perde em nada para os grandes hospitais da capital. Muito pelo contrário, muitos hospitais em Curitiba conduzem seus serviços com base em residentes, recém-formados e tudo mais. E graças a Deus, conseguimos trazer uma equipe bem qualificada, além de aparelhos novos que oferecem excelente tecnologia com relação a equipamentos de clínicas e hospitais da capital”, compara Dr Emerson.

A Clínica atende praticamente todas as especialidades médicas, conforme a lista do Conselho Federal de Medicina. “Estamos descobertos de pouquíssimas especialidades. Temos uma boa demanda e isso nos permite a diversidade e a complexidade no atendimento. Atendemos entre 600 e 800 pacientes por dia, nos mais diversos serviços. Circulam diariamente pelo nosso ambiente aproximadamente mil pessoas, além dos 92 funcionários e equipe de terceiros. Pode não parecer, mas é uma estrutura que, juntando as duas unidades, passa de 1.500 metros quadrados. Ainda assim, a clínica está sempre buscando o crescimento”, afirma o diretor.

Albertasse também agradece a todos que votaram na pesquisa de satisfação e escolheram a Clínica São Vicente para receber mais uma vez o Prêmio Melhores do Ano. “É um orgulho e uma honra para a clínica receber essa premiação. Todos os anos fazemos questão de participar do evento, das premiações e de comemorar junto com os funcionários essa conquista, o que nos estimula a cada vez mais reforçar nossos treinamentos e aprimorar a qualidade no atendimento”, declara o médico.

