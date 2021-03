Clínica São Vicente terá evento virtual em comemoração ao Dia da Mulher

Compartilhe esta notícia:

No dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher e para comemorar este dia data, a Clínica São Vicente fará um bate papo com especialistas de diversas áreas da saúde, para esclarecer todas as dúvidas do público feminino. O evento “De Mulher para Mulher” será na próxima segunda-feira, dia 8, às 20h30, ao vivo, pelo Facebook.com/clinicasaovicentearaucaria. A transmissão é livre para quem quiser participar.

Entres os temas abordados estão: nutrição e saúde da mulher; alterações no corpo da mãe durante a gestação; importância do check up feminino; dor na relação sexual; como usar a fisioterapia para a saúde da mulher; corrimentos; autoestima da mulher; e o papel da endocrinologia na saúde da mulher. As profissionais que farão as apresentações são a nutricionista Dra Karine Camargo, ginecologistas Dra Anida Larissa e Silvia Luanda, fisioterapeuta Dra Josiane e psicóloga Dra Ivana Coimbra. “O objetivo é levar informações sobre saúde da mulher em um bate papo com parte do nosso corpo clínico feminino, por isso o nome do evento é de mulher para mulher”, explica a clínica.

