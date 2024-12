Clínica São Vicente reforça equipe médica com a chegada de um nefrologista

Proporcionar um atendimento abrangente e integral aos pacientes é uma das metas da Clínica São Vicente, localizada no centro de Araucária. Outra meta essencial é proporcionar um atendimento humanizado, gentil e eficiente, com profissionais qualificados, para garantir a satisfação dos pacientes. Sempre preocupada em atingir os melhores resultados nas suas metas, a Clínica São Vicente investe na contratação de novos médicos, visando ampliar sua lista de especialidades.

Um dos profissionais recém-chegados na clínica é o nefrologista Orlando Brunet Filho, formado em 2019 pela Faculdade de Medicina de Pouso Alegre (interior de Minas Gerais). Ele fez residência em clínica médica no Hospital Municipal São José de Joinville (SC) e residência em Nefrologia na Santa Casa de Curitiba. “Permaneço trabalhando na Santa Casa como Nefrologista, onde possuo meu maior vínculo, hoje integrando a equipe da hemodiálise e do transplante renal. Além disso, sigo atendendo ambulatorialmente nas clínicas de hemodiálise da Davita. Durante a conclusão da minha formação em Curitiba, trabalhei por dois anos com urgência e emergência no Hospital Universitário Cajuru e no Hospital Marcelino Champagnat. Agora passo a atender também na Clínica São Vicente de Araucária”, relata o médico.

O nefrologista é o profissional responsável por diagnosticar e tratar doenças renais como insuficiência renal, nefrites, cálculos renais, hipertensão resistente, infecções urinárias de repetição, doenças císticas renais e complicações relacionadas ao equilíbrio hidroeletrolítico e ácido-base. “Como se estima que pelo menos 13% da população tenha doença renal crônica, que é a lenta perda de função renal ao longo dos anos, na maioria das vezes secundária a hipertensão arterial e o diabetes, é indicado que as pessoas façam uma avaliação anual da função renal como rastreio, sendo individualizado o seguimento das consultas. Uma grande parte dos pacientes com doenças renais não tem diagnóstico, pois é um órgão que demora muito para manifestar sintomas”, orienta o Dr Orlando.

A especialidade nefrologia trabalha com arsenal grande de exames, na medida em que muitas doenças sistêmicas acabam por afetar os rins. Entre os mais comuns estão as análises laboratoriais; de imagem, como tomografias e ultrassonografias; biópsia renal; além de exames de investigação específicos para problemas renais primários.

“A Nefrologia hoje vive talvez seu melhor momento. Além da disponibilidade de novas drogas, que comprovadamente desaceleram a progressão da doença renal, temos ainda muita tecnologia para terapia renal substitutiva, como a hemodiálise e a diálise peritoneal – que o paciente pode realizar em casa. Além disso, o transplante renal segue como sendo a primeira escolha no tratamento daqueles pacientes que acabaram por evoluir com falência renal”, ilustra o médico.

Serviço

Para agendar uma consulta com o nefrologista Orlando Brunet Filho ou demais especialistas da Clínica São Vicente, entre em contato pelo telefone (41) 3552-4000 ou WhatsApp (41) 98780-1440.

Edição n.º 1444.