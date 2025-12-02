As trigêmeas Milena, Daniela e Beatriz Stocco construíram juntas uma trajetória que hoje faz da Clínica Stocco um sucesso. Desde adolescentes, o caminho compartilhado parecia natural. Elas contam que a decisão profissional surgiu no mesmo instante, durante uma visita a uma feira de profissões, quando se encantaram com a odontologia. “A partir daquele momento, percebemos que ali havia algo maior do que uma escolha profissional: era um propósito compartilhado. Desde então, seguimos construindo, lado a lado, o sonho que começamos ainda adolescentes”, contam as irmãs.

O início do consultório trouxe lembranças que ainda as acompanham. Elas recordam o momento em que perceberam que os pacientes começavam a indicar familiares de forma espontânea. “Atendíamos uma pessoa e, de repente, chegavam o marido, os filhos, os irmãos, os primos…”, lembram com carinho. Aquela fase marcou o reconhecimento do trabalho e a confiança que nascia justamente dentro das casas, entre pessoas próximas.

No dia a dia da clínica, a harmonia entre as três se reflete na forma como suas personalidades se complementam. Beatriz é quem leva leveza e acolhimento com sua espontaneidade; Milena transmite calma, equilibrando os atendimentos; e Daniela, mais centrada, assegura foco e organização. Elas descrevem essas diferenças como forças que se unem, afirmando que “essas diferenças não apenas se completam, elas se fortalecem”.

Clínica Stocco: a história de sucesso da clínica fundada pelas trigêmeas
Foto: Divulgação

A condução dos atendimentos segue a mesma filosofia. Para elas, o cuidado vai muito além da técnica. “Atendimento diferenciado significa enxergar cada paciente como único”, explicam, destacando a importância de oferecer escuta, empatia e segurança. O rigor nos processos e na esterilização é tratado com a mesma dedicação: “Humanização e responsabilidade caminham juntas aqui”.

Ao longo dos anos, a clínica se tornou parte da comunidade de Araucária, e a retribuição desse vínculo é sentida com afeto. “Ser reconhecidas pelos moradores da cidade representa o carinho de uma cidade que acolheu nossa história e abraçou nosso sonho”, declaram. Além de ser uma confirmação de que o caminho construído está alicerçado em ética, qualidade e respeito.

O futuro também é compartilhado, mas guiado pelo desejo de evoluir sem perder aquilo que as uniu desde o início. Elas seguem atuando em diversas áreas da odontologia e na Harmonização Orofacial, ao mesmo tempo em que se mantêm próximas da comunidade, participando de projetos educacionais em escolas e incentivando hábitos de saúde bucal desde a infância. Quando pensam em novos passos, fazem isso com propósito claro: “transformar vidas por meio da odontologia e continuar sendo uma referência de cuidado, confiança e excelência na nossa comunidade.”

Assim, entre histórias divididas e objetivos comuns, as trigêmeas Milena, Daniela e Beatriz seguem moldando sorrisos e relações que crescem com a mesma sintonia que as uniu desde o começo.

SERVIÇO

A Clínica Stocco fica na Av. Independência, 310, no bairro Porto das Laranjeiras. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 09:00 às 18:00 e aos sábados das 9:00 às 12:00. Os agendamentos podem ser realizados através do WhatsApp (41) 99501-0801.

Edição n.º 1493. Maria Antônia.