Clínica Veterinária Araucária – CVA completa três anos de dedicação aos animais

Hoje em dia muita gente considera o pet como parte da família. Por isso, quando nossos amiguinhos de pelos ou penas estão doentes ou com algum problema de saúde, queremos que tenham o melhor tratamento. Esta é exatamente a preocupação constante da Clínica Veterinária Araucária – CVA, que vem se dedicando aos pets, sempre com um atendimento personalizado e de qualidade.

No próximo domingo (03/09), a CVA vai comemorar junto com a população de Araucária o seu 3º aniversário (completados em 29/08), com uma ação especial que acontecerá das 14h às 18h, na sua sede, localizada rua Agrimensor Carlos Hasselman, 276 – bairro Fazenda Velha. “Teremos uma campanha de conscientização sobre a importância da vacinação em pets, avaliação para castração, sorteio de brindes e um delicioso café para quem nos visitar neste dia”, diz o veterinário Luciano Buch, sócio proprietário.

Ainda na ação de aniversário, os veterinários da CVA estarão disponíveis para tirar dúvidas de proprietários de pets, e a farmácia estará com desconto de 10% em todos os medicamentos. “Somos gratos a cada cliente, pois nosso trabalho ganha um significado muito maior quando é apreciado e reconhecido. Obrigado pela escolha de estar conosco nesses três anos. Esperamos vocês para comemorar esta data tão significativa para a CVA”, declara Luciano.

Veterinários sócios da CVA Dra Isabele, Dr Luciano e Dra Ellen.

Sobre a clínica

A Clínica Veterinária Araucária trabalha com várias especialidades veterinárias, possui clínico geral, nefrologista, neurologista, oftalmologista, ortopedista, dermatologista, cardiologista. Seus aparelhos são de alta tecnologia, com anestesia inalatória, oxigênio, monitor multiparâmetro e demais materiais, devidamente esterilizados.

A CVA também tem um centro cirúrgico de ponta, onde realiza cirurgias oncológicas, oftalmológicas, ortopédicas, de tecidos moles, com abrangência em quase todas as áreas. Além disso, oferece uma ampla lista de exames, desde um raio-X até um ultrassom ou ecocardiograma, todos com horários agendados. A clínica também realiza internamentos 24 horas.

Serviço

A Clínica Veterinária Araucária – CVA atende todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, das 9 às 19h. O endereço é rua Agrimensor Carlos Hasselman, 276 – bairro Fazenda Velha, fones (41) 3031-4661 e (41) 99530-3522.

