Clube das Mães do Jd Israelense busca parcerias para ampliar atendimento às famílias

O Clube das Mães do Jardim Israelense atende atualmente 65 famílias cadastradas, totalizando 325 pessoas. A entidade, que tem no comando a voluntária Maria do Socorro, atende através de doações de materiais escolares, cestas básicas, enxovais para futuras mamães, bazares, entrega de móveis, distribuição de kits de higiene e limpeza, doações de roupas e calçados e várias outras ações. Todas as sextas-feiras o Clube também faz a entrega de sopas e eventualmente promove atividades de entretenimento para as crianças.

Nesse momento, o Clube está com um novo projeto para poder ampliar o atendimento à comunidade. “Queremos oferecer cursos de qualificação para que os moradores da comunidade possam buscar oportunidades no mercado de trabalho. O problema é que para oferecer esses cursos, precisamos de parcerias. Temos que trazer apoiadores para dentro do nosso Clube, sejam empresas, ONGs ou outros órgãos, que possam nos ajudar nessa missão”, convida Socorro.

Ela conta que teve a ideia de fundar o Clube de Mães porque as dificuldades sempre estiveram presentes na sua história e não queria ver essa realidade se repetindo na vida de outras pessoas. “Aprendi a lidar com essas dificuldades, pois também sou de família humilde. Mas vendo a situação difícil que muitas famílias enfrentam no seu dia a dia, pais sem condições de comprar material escolar, roupas e calçados para seus filhos, muitas dessas crianças se alimentando somente na escola, pensei em criar uma forma de poder ajudar nossa comunidade. Iniciei esse projeto com ajuda de uma amiga, a presidente da associação de moradores do Rio Negro, a Juliana Pereira, ela me deu a maior força”, relembra.

As primeiras ações do Clube foram realizadas em uma casa que estava para alugar, Socorro fez contato com alguns doadores, que abraçaram o projeto. “Hoje precisamos de novos apoiadores para ampliar nosso trabalho. Quem sentir no coração o desejo de nos ajudar, é só entrar em contato pelos fones/whatsapp (41) 99290-4290 ou (41) 99555-8615. Também é possível contribuir fazendo um PIX de qualquer valor na chave mariasocorrog3@gmail.com”, convida a líder comunitária.

O Clube das Mães do Jardim Israelense está localizado na Rua Pedro Alvares Cabral, nº 155.