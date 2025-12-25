No último sábado, 13 de dezembro, os atletas do Clube de Xadrez de Araucária participaram do 2º Torneio Aberto da Marinha, realizado na cidade de Paranaguá, e trouxeram excelentes resultados para casa. Eles conquistaram 12 medalhas no total, sendo seis de ouro, quatro de prata e duas de bronze.

Depois de 15 anos inativos, o clube voltou com tudo em 2025 e, com pouco mais de 8 meses, conseguiu avançar em número de atletas da cidade e conquistar vários torneios nesse curto período. Segundo a diretoria, as ‘pratas da casa’ estão se saindo muito bem e a expectativa é que, nos próximos anos, haja um crescimento ainda maior e o clube volte a ser potência no estado do Paraná.

“Obrigado a todos os atletas, pais e professores que fizeram com que esse trabalho fosse possível. Nossos agradecimentos especiais aos professores Poul, Rodrigo e Adriano, que contribuíram com a evolução dos atletas, ao presidente Miguel Nunes, por todo o empenho e dedicação, à ASPMA pelo espaço e à SMEL pelo apoio de sempre”, declarou a diretoria do clube.

ENXADRISTAS VENCEDORES

Eduarda Schwebel
vice-campeã geral Feminino
Heloísa Butkowski
campeã sub-10 F
Maria Teresa
campeã sub-12 F
Heloísa Martins
campeã sub-14 F
Vivian Hornes
campeã sub-16 F
Vinícius Avellaneda
campeão sub-14 M
Luiz Otávio
campeão sub-18 M
Eduardo Lorenzo
vice-campeão sub-12 M
Arthur Garcia
vice-campeão sub-14 M
Lara Hoffmann
vice-campeã sub-16 F
Artur de Christo
3º lugar sub-14 M
Valentina Thornobay
3º lugar sub-12 F.

Edição n.º 1496.