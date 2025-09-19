Normalmente realizado no último sábado do mês, o encontro do grupo de leituras Coletivo do Saber teve que ser antecipado para este sábado, dia 20 de setembro. O local e horário permanecerá o mesmo, na Biblioteca Pública de Araucária (BIPA), às 10h. Dessa vez o tema será: “O trabalho de motoboys e motogirls é parte essencial do funcionamento da sociedade contemporânea”. Mesmo exercendo a importante função de levar alimentos, encomendas e até mesmo medicamentos à casa das pessoas, esses trabalhadores ainda são desvalorizados pelo sistema econômico.

Inspirados pelas palavras da filósofa e cientista política Françoise Vergès, os integrantes do clube abordarão sobre a atuação dos motoboys na sociedade, e como dificilmente recebem reconhecimento social ou direitos trabalhistas adequados.

“Assim como acontece historicamente com faxineiras e empregadas domésticas, em sua maioria mulheres negras e racializadas, os motoboys e motogirls são vistos como uma “mão de obra sempre disponível”. Essa visão os coloca em uma posição de vulnerabilidade, marcada pela precarização, pela falta de segurança no trânsito e pela ausência de políticas públicas que assegurem condições dignas de trabalho”, destaca a organização.

Com isso, o clube faz um convite aos motoboys e motogirls para participarem do encontro e contarem sobre suas rotinas, desafios e conquistas. “Seu depoimento é muito importante para que mais pessoas entendam a realidade e a força do trabalho de quem tá na rua todos os dias”, enfatiza.

SERVIÇO

A Biblioteca Pública Municipal Emiliano Perneta – BIPA está localizada na Rua Professor Alfredo Parodi, nº 427, no Centro. Para mais informações sobre essa programação e outros projetos, basta acessar o Instagram @bibliotecapublicadearaucaria, ou entrar em contato pelo número de WhatsApp (41) 3614-7639.

